Jenson Button larga na pole do GP da Espanha Barrichello, em 3º, vai largar na segunda fila, logo atrás do companheiro da Brawn GP; Massa, em 4º, completa a fila "verde-amarela".

Jenson Button, da escuderia Brawn GP, conquistou a "pole-position" para o GP da Espanha - foi o resultado do treino classificatório, que teve seus últimos momentos bastante concorridos. Ao lado de Button, está S Vettel (Red Bull). De quebra, a segunda fila só tem brasileiro: Rubens Barrichello (Brawn GP) larga em terceiro, atrás de Button, e em quarto ficou Felipe Massa (Ferrari). Nelsinho Piquet larga em 12º.



Na primeira etapa da clasificação, Felipe Massa tratou de cravar o primeiro lugar (1min20s484), sendo seguido por Mark Webber (1min20s689) e, nos últimos instantes, Jenson Button (1min20s707) - o companheiro de Button na Brawn GP, Rubens Barrichello terminou a etapa em sexto (1min20s808), depois de passar um bom tempo em 16º. Nelsinho Piquet ficou nas intermediárias; Kimi Raikkonen, Sebastien Bourdais, Heilli Kovalainen, Adrian Sutil e Giancarlo Fisichella não seguiram para a segunda etapa.



Na segunda etapa - onde só os dez primeiros colocados seguem adiante - Massa "espremeu" o motor da Ferrari e chegou ao segundo lugar (1min20s149), só ficando atrás de Mark Webber (então primeiro, 1min20s007) - isto até Barrichelo deixar os dois para trás (1min19s954) e Timo Glock ficar em terceiro, se interpondo entre Webber (agora segundo) e Massa (agora quarto); Jenson Button foi o quinto. K. Nakajina, Nelsinho Piquet, Nick Heidfeld, Lewis Hamilton e S. Buemi ficaram retidos na etapa.



Já na etapa final, Barrichelo cravou 1min21s442 e obteve o primeiro lugar provisório a 5 minutos do fim. Não demorou muito, S. Vettel tomou-lhe a posição (1min21s301); o barsileiro deu o troco, reassumindo a pole (1min20s762); nos últimos instantes, Jenson Button surpreendeu os dois, marcou 1min20s527 e vai largar na frente. Felipe Massa acabou em quarto, após marcar 1min20s934.



Eis o grid de largada do GP da Espanha, que será realizado neste domingo (10) às 9h:



1 - J. Button (Brawn GP)

2 - S.Vettel (Red Bull)

3 - R. Barrichello (Brawn GP)

4 - F Massa (Ferrari)

5 - M. Webber (Red Bull)

6 - T. Glock (Toyota)

7 - J. Trulli (Toyota)

8 - F. Alonso (Renault)

9 - N. Rosberg (Williams)

10 - R. Kubica (BMW Sauber)

11 - K. Nakajima (Williams)

12 - N. Piquet (Renault)

13 - N. Heidfeld (BMW Sauber)

14 - L. Hamilton (McLaren)

15 - S.Buemi (Toro Rosso)

16 - K. Raikkonen (Ferrari)

17 - S. Bordais (Toro Rosso)

18 - H. Kovalainen (McLaren)

19 - A. Sutil (Force India)

20 - G. Fisichella (Force India)