Sobe para 25 os municípios atingidos pelas chuvas no RN

Vlademir Alexandre

Agora, são 25 municípios atingidos pelas enchentes, com 4.803 pessoas desalojadas (que sofreram danos nas casas, mas que tem condições de voltar a morar na residência) e 2.228 desabrigadas (que estão em abrigos).O número representa um percentual baixo em relação às mais de 50 mil pessoas atingidas, mas a Defesa Civil lembra que a cada hora aumentam os casos. “Estamos contabilizando agora a tarde, mas as chuvas continuam, agora na região Oeste do Estado”, afirma Carlos Alberto, coordenador de Defesa Civil.