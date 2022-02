Cruzeiro e Vitória dividem a liderança no começo da Série A

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 Cruzeiro 3 1 1 0 0 2 0 2 100,00% 2 Vitória 3 1 1 0 0 2 0 2 100,00% 3 Palmeiras 3 1 1 0 0 2 1 1 100,00% 4 Fluminense 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00% 5 Internacional 3 1 1 0 0 1 0 1 100,00% 6 Goiás 1 1 0 1 0 3 3 0 33,33% 7 Náutico 1 1 0 1 0 3 3 0 33,33% 8 Atlético-MG 1 1 0 1 0 2 2 0 33,33% 9 Avaí 1 1 0 1 0 2 2 0 33,33% 10 Barueri 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 11 Botafogo 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 12 Grêmio 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 13 Santo André 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 14 Santos 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 15 Sport 1 1 0 1 0 1 1 0 33,33% 16 Coritiba 0 1 0 0 1 1 2 -1 0,00% 17 Corinthians 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,00% 18 São Paulo 0 1 0 0 1 0 1 -1 0,00% 19 Atlético-PR 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00% 20 Flamengo 0 1 0 0 1 0 2 -2 0,00%

Encerrada a primeira rodada do Brasileiro Série A 2009, a liderança está nas mãos de mineiros e baianos - o Cruzeiro e o Vitória dividem o primeiro lugar na classificação, obra das vitórias sobre o Flamengo (no Mineirão) e o Atlético-PR (em plena Arena da Baixada), respectivamente.Em terceiro está o Palmeiras, único entre os (ditos grandes) times paulistas a vencer nesta rodada de estreia (só para lembrar, o Santos empatou; o Corinthians e o São Paulo perderam seus respectivos jogos).E os cariocas? O melhor posicionado neste momento é o Fluminense, em quarto, após vencer exatamente o São Paulo; o Botafogo, com o empate ante o Santo André, é o 11ª; e o Flamengo divide a lanterna com o Atlético-PR.Eis os números:25 gols10 jogos2,50 gols/jogo1ª rodada09.05Sport-PE 1 x 1 Barueri-SPPalmeiras-SP 2 x 1 Coritiba-PRAvaí-SC 2 x 2 Atlético-MG10.05Corinthians-SP 0 x 1 Internacional-RSFluminense-RJ 1 x 0 São Paulo-SPCruzeiro-MG 2 x 0 Flamengo-RJAtlético-PR 0 x 2 Vitória-BAGrêmio-RS 1 x 1 Santos-SPSanto André-SP 1 x 1 Botafogo-RJGoiás-GO 3 x 3 Náutico-PE2ª rodada16.05Coritiba x Santo AndréAtlético-MG x GrêmioFlamengo x Avaí17.05Santos x GoiásSão Paulo x AtléticoBarueri x FluminenseInternacional x PalmeirasBotafogo x CorinthiansVitória x SportNáutico x Cruzeiro2 golsFelipe (Goiás)