Operação Sal Grosso: juíza decreta sigilo para resguardar testemunhas Os danos causados à imagem e à honra dessas pessoas jamais seriam refeitos em caso de invasão aos seus direitos fundamentais, ressaltou a juíza.

A juíza Ticiana Maria Delgado Nobre, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mossoró, ao analisar o recebimento da denúncia de suposto esquema de corrupção entre os vereadores e ex-vereadores de Mossoró, determinou que o processo tramitasse sob segredo de justiça porque, durante as investigações, foram colhidas informações bancárias de pessoas envolvidas no processo, algumas das quais não foram sequer denunciadas, e ainda, foram determinadas, pela Justiça, interceptações telefônicas e ambientais, havendo necessidade, por isso, de se resguardar o acesso dessas informações apenas às partes e aos seus advogados, que possuem interesse direto no processo.



As informações processuais são divulgadas ao público, entretanto, o acesso aos autos, e principalmente, aos documentos sigilosos, só será permitido às partes e aos advogados habilitados para tanto no processo , explicou a juíza Ticiana, esclarecendo ainda que a medida não trará qualquer prejuízo ao Ministério Público, nem à defesa, mas vai resguardar a imagem de pessoas que tiveram envolvimento com os denunciados, como por exemplo, em contatos telefônicos ou transações comerciais, mas que até agora não existe nenhuma comprovação da participação no suposto crime.



Os danos causados à imagem e à honra dessas pessoas jamais seriam refeitos em caso de invasão aos seus direitos fundamentais, protegidos pela Constituição, ressaltou a juíza.



A Magistrada disse ainda que o sigilo processual se impõe independentemente de qualquer pedido das partes, pois é seu dever, enquanto magistrada dirigente do processo, resguardar informações que digam respeito à intimidade e à vida privada das pessoas, como prevê o art. 5º, em seus incisos X e XII da Constituição Federal, ainda que essas pessoas sejam acusadas em processo-crime.



“O segredo de justiça faz-se necessário para preservar do conhecimento público informações bancárias, e o resultado de escutas telefônicas e ambientais, atinentes, com exclusividade, a seus titulares e, no que interessa, ao processo”, declarou.



Histórico:

O Ministério Público denunciou os vereadores e ex-vereadores João Escóssia Júnior, Aluízio Feitosa, Ângelo Machado, Claudionor dos Santos, Daniel Gomes da Silva, Francisco Rocha, Francisco Silveira Júnior, Gilvanda Costa, Manoel Bezerra, Maria Izabel Montenegro, Osnildo Morais de Lima e Renato Fernandes da Silva.

A primeira denúncia não foi recebida porque não existiu individualização das condutas de cada acusado, de acordo com entendimento da magistrada.



Por isso, a primeira decisão foi no sentido de, em 10 dias, o Ministério Público adequar formalmente a denúncia atendendo a esse requisito. A nova denúncia foi apresentada e recebida pela 3ª Vara Criminal, os acusados estão sendo citados para, em 10 dias, apresentarem defesa.



O presidente da Câmara Municipal, Júnior Escóssia, foi denunciado por suposto crime de corrupção ativa, formação de quadrilha e peculato e os demais, por corrupção passiva, formação de quadrilha e peculato".