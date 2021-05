Cursos de Direito serão avaliados pelo Ministério da Educação Alunos ingressantes e concluintes deverão fazer a prova do Enade 2009. Objetivo é avaliar o desempenho dos cursos de graduação.

Os cursos de Direito passarão por uma nova avaliação este ano pelo Ministério da Educação. A prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - Enade 2009 - será realizada no dia 8 de novembro.



O Manual do exame, especificando os procedimentos técnicos e indispensáveis para a realização da prova, foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - Inep no portal do MEC (www.portal.mec.gov.br). A partir de agora o Enade passa a ser universal e todos os estudantes ingressantes e concluintes dos cursos de graduação avaliados deverão realizar a prova.



Segundo o MEC, são considerados ingressantes aqueles estudantes que, até o dia 1º de agosto, tiverem concluído entre 7% e 22% da carga horária mínima do currículo do curso da Instituição de Ensino Superior (IES). Concluintes são aqueles que, até o dia 1º de agosto, tiverem concluído pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do curso da IES ou aquele estudante que tenha condições acadêmicas de conclusão do curso no ano letivo de 2009.



Além de Direito, este ano serão avaliados os cursos de graduação em Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, Estatística, Música, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Teatro e Turismo, além de duas áreas novas: Estatística e Relações Internacionais.



Serão avaliados também, pela primeira vez, os cursos superiores de tecnologia em Design de Moda, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Turismo, Gestão Financeira, Marketing e Processos Gerenciais.



A maior expectativa em relação ao curso de graduação da área jurídica se dá devido ao baixo desempenho dos alunos no Exame de Ordem para ingresso na Ordem dos Advogados do Brasil, fato que vem ocorrendo em praticamente todos os estados brasileiros. No Rio Grande do Norte, o índice da última prova ficou em 29,7%.



A prova da OAB é unificada e elaborada pela Cespe/UnB. Por enquanto só estão de fora os estados de São Paulo e Minas Gerais, mas o primeiro deverá passar a fazer parte do exame nacional partir deste ano.



Prazo para as inscrições

As instituições de ensino deverão se inscrever para participar do Enade no período de 29 de junho a 31 de agosto. O Inep enviará, até o dia 29 de maio, as instruções e os instrumentos necessários para que os dirigentes das IES efetuem as inscrições dos estudantes habilitados ao exame.



Ficam dispensados do Enade os estudantes que colarem grau até o dia 31 de agosto e aqueles que estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil, na data de realização do exame, em instituição conveniada com a IES de origem do estudante.



O Inep divulgará, até o dia 10 de setembro, a lista dos estudantes selecionados para participação no Enade 2009, e até o dia 26 de outubro, os respectivos locais onde serão aplicadas as provas.



Objetivos do Enade

O Enade é uma avaliação curricular obrigatória dos cursos de graduação. O registro de participação do aluno é condição indispensável para a emissão do seu histórico escolar, independentemente de o estudante ter sido selecionado ou não no processo de amostragem do Inep.



O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial, integrando o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, juntamente com a avaliação institucional e a avaliação dos cursos de graduação.



Informações: Portal do MEC