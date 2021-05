Empresário Manoel Matias morre em Natal Pai do empresário Edson Matias, do Grupo Capuche, estava internado há dois meses.

Faleceu na manhã deste domingo o empresário Manoel Matias da Silva, que completaria 96 anos no próximo mês de maio. Seu Matias, pai do empresário Edson Matias, presidente do Grupo Capuche, estava internado na UTI há dois meses.



Manoel Matias da Silva deixa quatro filhos: Edson Matias, Leidson Matias, Manoel Matias Filho e Maria das Graças Matias (Gracinha).



O velório aconteceu no cemitério Morada da Paz, em Emaús, e o sepultamento foi às 16h, após a missa de corpo presente.