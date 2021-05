Estudantes do ProUni ganham mais tempo para se inscrever no Fies Norma altera para 28 de abril a data referente à divulgação dos candidatos.

Os estudantes bolsistas do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até 27 de abril para se inscrever no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).



O Ministério da Educação publicou na edição de hoje (6) do Diário Oficial da União a Portaria n.º 484 em que estende o prazo, anteriormente previsto para até 20 março.



Além disso, a norma altera para o dia 28 de abril a data referente à divulgação dos candidatos cuja inscrição foi confirmada no processo.