Quadro Antiquo: instrumentos antigos dão o tom na Igreja Santo Antônio

O grupo à moda renascentista é formado por músicos especialistas. Kristina Augustin é responsável pela viola de gamba e flautas, Mário Orlando toca a viola de gambá junto com Kristina Augustin que também comanda as flautas. Sônia Leal Wegenast é responsável pela voz e pela percussão; e Rosimary Parra ficou com violão, alaúde e viruella.Em 2006, Quadro Antiquo iniciou suas atividades, desenvolvendo um projeto chamado Música no Museu, a exemplo do que acontece em grandes museus do mundo todo.

O CD do conjunto, "Versos Cantados", foi lançado em 2007. Quadro Antiquo participou de uma série de concertos comemorativos dos 200 anos da chegada da família real portuguesa no Rio de Janeiro, apresentando-se em igrejas como Outeiro da Glória e Igreja do Carmo (antiga Sé).

Além dos shows em várias cidades brasileiras, o grupo também ganhou o mundo realizando apresentações em cidades como Paris (França), Nova Iorque e Washington (EUA) e Praga (República Tcheca).Reconhecido pela qualidade de sua atuação, Quadro Antiquo recebeu prêmios como o "Golfinho de Ouro" do governo do Rio de Janeiro, "Cultura Nota Dez" da Unesco (2006 e 2007), Ordem do Mérito Cultural por decreto do presidente Lula (maior honraria da cultura brasileira) e o Prêmio Urbanidades, do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).Igreja Santo Antônio/do Galo; rua Santo Antônio, Cidade AltaDia 14 de março, às 20h30Para assistir à apresentação, basta levar 1 kg de alimento não perecível.