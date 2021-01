Fugitivo do CDP da Ribeira é recapturado em casa de shows

Arlindo Pereira e outros quatro presos fugiram do CDP na segunda-feira (16). Eles arrombaram uma parede da cela onde estavam e, usando uma chave micha, abriram o cadeado do portão que dá acesso à parte externa da unidade carcerária.“O Arlindo estava em um estacionamento da casa de shows e foi reconhecido pelo nosso pessoal. Logo em seguida nos dirigimos até ele e demos voz de prisão. O Arlindo não reagiu e foi levado de volta para o Centro de Detenção”, contou um agente do CDP.A polícia continua a procura pelos demais fugitivos.