Homem rouba carro, atira contra a polícia e acaba preso Diego Deivid é acusado de tomar de assalto um veículo Celta, na zona Norte de Natal.

O eletricista industrial Diego Deivid Guedes de Oliveira, de 24 anos, foi preso em flagrante na noite de terça-feira (24), no bairro de Brasil Novo, zona Norte de Natal, acusado de tomar de assalto um veículo Celta, de cor vermelha, placas MXT-3906. Com ele foi apreendido uma pistola calibre 380 e dois celulares.



A prisão aconteceu por volta das 19h30, quando Policiais Militares estavam fazendo uma barreira policial na entrada da Ponte Newton Navarro, na Redinha, e foram informados pela vítima que dois elementos armados de pistola haviam tomado o seu carro de assalto e estavam indo no sentido Igapó.



A polícia saiu em perseguição ao veículo e quando chegaram à avenida Moema Tinoco, nas proximidades do cemitério do Brasil Novo, os bandidos perderam a direção do carro e acabaram colidindo em um muro. Nesse momento, os assaltantes abandonaram o carro, armados, e começaram a atirar contra a viatura.



Diego acabou sendo alcançado próximo à quadra de esportes de Brasil Novo e detido em flagrante. O outro conseguiu se evadir. No interior do Celta foi encontrada a pistola apreendida com quinze munições e mais dois aparelhos celulares. A vítima reconheceu Diego como sendo um dos assaltantes.



A polícia foi informada minutos depois por populares que o outro bandido que se evadiu acabou roubando uma bicicleta para facilitar a fuga. Em depoimento, Diego assumiu o crime afirmando que foi convidado por seu amigo identificado como “Passo” para praticar o assalto, quando estes estavam passando pela Avenida Salgado Filho.



Ele disse ainda que “Passo” abordou a vítima com uma pistola e anunciou o assalto, ordenando a Diego que conduzisse o carro.



Ele foi atuado por assalto e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Zona Norte. A Delegacia Especializada na Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov) ficará responsável pelo inquérito policial.