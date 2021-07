STTU começar a aplicar multas na Jaguarari Desde o dia 16 de março está proibido o estacionamento de veículo sobre a via nos trechos e horários delimitados pelas placas.

Depois de quase um mês da implantação da fase educativa do Projeto Via Livre, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) começou nesta segunda-feira (13) a aplicar multas aos motoristas que infringirem as novas regras da avenida. O objetivo é proibir o estacionamento de veículos nas faixas da via. A ordem para que fossem iniciadas as autuações aconteceram por volta das 15h30.



Desde o dia 16 de março está proibido todo e qualquer estacionamento de veículo sobre a via nos trechos e horários delimitados pelas placas de proibido estacionar que foram afixadas ao longo da avenida.



A proposta do projeto é desobstruir a via para desafogar o trânsito da capital e devolver à Jaguarari a função para qual ela foi criada: dar fluidez ao tráfego na cidade. Antes de começar a emitir multas, a STTU passou quase um mês orientando motoristas e divulgando as novas medidas na imprensa.



Multas



A equipe do Nominuto.com esteve na Avenida Jaguarari nesta tarde verificando como os motoristas se comportavam no 1º dia de aplicação das multas. Foram verificados dois dos três trechos em que se encontravam os agentes da STTU.



No primeiro, situado no cruzamento da Jaguarari com a Miguel Castro, Clementino, agente de trânsito, explicou que os motoristas estavam respeitando as determinações. “Por incrível que pareça, em duas horas só foi registrada uma infração”, disse.



Em outro ponto, na interseção entre a Antônio Basílio e a Jaguarari, no mesmo recorte de tempo, não foi levantada nenhuma notificação. O agente de trânsito Fredson explicou que muitas multas são evitadas com diálogo. “Nós chegamos e pedimos para o veículo ser retirado, mas se os motoristas não querem, temos que aplicar a multa.