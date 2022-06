Paulo Autuori estreia no Grêmio com uma vitória sobre o Botafogo por 2 a 0 No primeiro jogo sob o comando do técnico Paulo Autuori, o Grêmio venceu o Botafogo por 2 a 0, no Olímpico, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.



Depois de uma derrota e um empate, a equipe gaúcha consegue o primeiro trunfo na competição. Apesar do resultado, a falta de pontaria foi o que mais chamou a atenção, para a sorte dos cariocas.



O Tricolor chega aos quatro pontos na tabela graças aos gols de Jonas e Fábio Santos. Outro destaque foi o garoto Douglas Costa, que voltou a receber chance e com pouco mais de 20 minutos em campo empolgou a torcida e teve importante participação.



Douglas Costa cruza da esquerda, Maxi toca de calcanhar para o meio da área e Fábio Santos completa para as redes.

O Fogão, por sua vez, entrou em campo desinteressado e praticamente só se defendeu neste domingo. Após três jogos segue sem vencer na competição e estaciona nos dois pontos.



Os erros de passe marcavam o início de confronto. As duas equipes pecavam nas triangulações e, consequentemente, tinham dificuldade em criar. Num lance aos 15min, Castillo saiu errado, entregando a bola para Souza, que tentou por cobertura, mas o goleiro se recuperou e evitou o gol. Acuado, o Botafogo ficava postado na defesa, permitia o avanço gremista, que desperdiçava chances de marcar.



A pressão tricolor era grande, mas não encontrava as redes, e a falta de pontaria irritava o torcedor. O lateral-esquerdo Fábio Santos, apesar de não fazer uma partida tão ruim, era o principal alvo das vaias. E o empate sem gols se manteve até o intervalo, o que ficou melhor para o time carioca.



"Teve bastante volume e poucas conclusões corretas, e assim não adianta", reclamou o capitão Tcheco, no intervalo. Já o zagueiro Juninho fez uma avaliação mais otimista. "Defensivamente foi ótimo, a gente conteve o Grêmio. Mas temos que agredir mais também", recomendou.



Na etapa complementar o Grêmio seguia em cima, buscando abrir o placar. E a insistência surtiu resultado aos 12, quando Jonas tabelou com Rafael Marques, Leandro Guerreiro tentou interceptar, mas a bola ficou com o atacante, que tocou de bico bem no canto direito: 1 a 0. Só depois de sofrer o gol o Botafogo abandonou a retranca, mas sem oferecer muito perigo.



Aos 25min Souza, sentindo dores musculares, foi substituído por Douglas Costa, que entrou cheio de disposição e incendiando a partida. E foi ele que iniciou o lance do segundo gol, aos 33, quando avançou pela esquerda e cruzou rasteiro. Maxi López tocou de calcanhar para trás e Fábio Santos, criticado pela torcida, apareceu para tocar para as redes e se redimir com a torcida.



Com o resultado garantido, o Grêmio só aguardou o apito final, sem ser ameaçado por um adversário abatido e que pouco fez para evitar o revés.



GRÊMIO 2 x 0 BOTAFOGO



Grêmio

Victor; Léo, Réver (Thiego) e Rafael Marques; Ruy, Túlio, Tcheco, Souza (Douglas Costa) e Fábio Santos; Jonas (Herrera) e Maxi López

Técnico: Paulo Autuori



Botafogo

Castillo; Juninho, Leandro Guerreiro e Eduardo; Alessandro (Diego), Fahel, Túlio Souza, Rodrigo Dantas (Jean Coral) e Gabriel (Wellington); Tony e Victor Simões

Técnico: Ney Franco



Data: 24/5/2009 (domingo)

Local: Estádio Olímpico, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP/Fifa)

Auxiliares: Roberto Braatz (PR/Fifa) e Alessandro Álvaro de Matos (BA/Fifa)

Cartões amarelos: Gabriel, Eduardo, Tony (Botafogo); Réver, Ruy (Grêmio)

Gols: Jonas, aos 12min; Fábio Santos, aos 33min do segundo tempo