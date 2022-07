Machadinho, a morte lenta de um ginásio

Rogério Torquato

A reportagem do NaSemana fez uma "vistoria" no local - e saiu desconcertada com o que viu.Os maus tratos - que não vêm de hoje e à distância até passam a ser notados - podem ser vistos desde a parte externa. A fiação elétrica sob as marquises, exceto no acesso à imprensa e autoridades, já não há mais - em vários pontos, lâmpadas, luminárias, fios e alguns canduítes desapareceram. Falando em marquises, algumas são usadas por moradores de rua como dormitório. Um canto da calçada, próximo ao acesso principal, está destruído.As paredes, aqui e ali, apresentam pichações, não poucas se referindo a grupos em tese ligados a torcidas organizadas de futebol. Os setores que deveriam ser jardins, ou estão ocupados de forma confusa por plantas, sem um trabalho paisagístico - não é preciso andar muito para ficar frente a frente com um mamoeiro (!), ou ervas daninhas (como carrapichos), ou mesmo lixo. E alguns pontos são usados como banheiros: o cheiro de urina às vezes é forte, e podem-se encontrar fezes em alguns pontos.Atravessando os portões e adentrando o ginásio para ver a situação interna, o cenário se apresenta indigno. Há um bocado de tempo que o alambrado interno, que ficava em torno da quadra, desapareceu - foi retirado, e não mais foi reposto. A quadra em si se apresenta bem suja, uma imundície que parece resistir ao tempo e a uma ou outra limpeza eventual, e parece subir pelas paredes.Nos corredores internos, o que se vê (e se cheira) é insuportável. Para quem não sabe, há um elevador próximo à entrada principal - quer dizer, havia, pois não funciona mais, tanto que até se vê parte da fiação do mesmo exposta, visivelmente sem condição de funcionamento. Ao lado, um canto manchado indicava umidade - sinal de alguma espécie de infiltração. Próximo dali, um portão enferrujado e um cadeado fecham o acesso à rampa para deficientes, que não é usada há tempos.Entre o acesso à quadra e a entrada da sede da Associação Norte-Rio-Grandense de Futebol de Mesa - o corredor que liga o acesso central ao portão de entrada dos atletas do lado esquerdo - é duro suportar o mau cheiro de dejetos humanos, um odor que se seguia ao longo do corredor; na entrada de atletas do lado esquerdo, de cara, já havia um portão enferrujado e com alguns ferros entortados. Não foi possível verificar o corredor do lado direito, por se apresentar interditado.Por conta dessas e outras, em alguns casos os desportistas tiveram (e volta e meia têm) que fazer malabarismo para a capital potiguar não perder um ou outro evento importante - como o Torneio Amistoso Internacional de Ginástica Artística, realizado em junho de 2007 no Ginásio Central do Campus UFRN (praticamente um "Plano B", de última hora, senão Natal perderia a vez - e com isto, a chance de ver ginastas como Daniele Hypólito, Daiane dos Santos, Jade Barbosa e Laís Souza, mais a ascensão da potiguar Ana Cláudia, antes dos Jogos Pan-americanos, realizados poucos meses depois).Em outros casos, não houve (ou nem há) jeito mesmo - é o caso das últimas edições do Campeonato Norte-Rio-Grandense e da Taça RN de Futsal. No caso do Norte-Rio-Grandense, uma das decisões do ano passado foi realizada em Parnamirim; e para a Taça RN, em andamento, há dúvidas sobre a realização de uma etapa em Natal por falta de local adequado.O principal ginásio de Natal não é uma praça esportiva tão antiga quanto os maus tratos fazem com que aparente. Inaugurado em dezembro de 1992 - foi a última obra da primeira administração da então prefeita Wilma de Faria (hoje governadora do estado) - com o nome oficial de Ginásio Humberto Nesi (homenageando o desportista do mesmo nome, que se destacou no América e na FNF), logo ganhou do povão o apelido de Machadinho (afinal, se no Rio de Janeiro há Maracanã e Maracananzinho...).Em se tratando exclusivamente de eventos esportivos, o Machadinho já foi palco de vários desfiles de abertura, disputas de handebol e futsal dos JERNs; partidas do Campeonato Norte-Rio-Grandense de Futsal; e pelo menos um evento de porte internacional - o Campeonato Mundial de Basquete Infanto-Juvenil Feminino, em junho de 1997.Indo além do esporte, o Machadinho já foi palco de apresentação do cantor e compositor Roberto Carlos - só para ficar em um nome da música brasileira.