Fred não considera o Corinthians favorito e fala sobre "duelo"

Fred acredita que o Fluminense cresce nos grandes jogos

"Todo mundo falava que o São Paulo chegaria ao Rio e venceria a partida. Estávamos sob desconfiança e provamos que temos qualidade. Não considero o Corinthians favorito. Temos a mesma chance que eles, é 50% para cada lado. Sabemos que o primeiro jogo vai ser importante, a pressão da torcida é muito forte e vamos em busca de trazer a decisão para o Maracanã", revelou.O camisa 9 tricolor destacou que o Fluminense cresce contra os times grandes e falou sobre o "duelo", muito comentado pela imprensa, Fred x Ronaldo."Sempre é bom jogar contra time grande porque eles buscam o jogo e acabam dando mais espaço, como foi contra o São Paulo. A expectativa é de um bom duelo, com vários gols. Acho que mais importante do que os talentos individuais é a qualidade das equipes como um todo, mas sabemos que sempre terá um cuidado maior conosco, porque estamos sempre a procura dos gols", comentou.Fred ressaltou que o jogo pode ser definido pelos outros jogadores, que não terão uma marcação tão acirrada e falou sobre a importância de se movimentar para abrir espaço para os companheiros."Acho que o Corinthians marca forte e bem, mas estamos preparados para nos movimentar o máximo possível para sair da marcação. É sempre bom ter jogadores de qualidade, porque eles pedem uma atenção especial e ao puxar dois ou três marcadores abre espaço para os outros. É assim com o Ronaldo, comigo e com o Thiago Neves. O mais importante será sempre o trabalho em equipe", concluiu.