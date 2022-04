Divulgação Projeto apresenta sempre potiguar cantando potiguar.

Os dois têm uma parceria em seus currículos. Romildo Soares participou de uma faixa no CD Leve só as pedras de Valéria Oliveira.Atualmente, a artista produz seu novo álbum com músicas compostas por ela e parceiros potiguares, resultado da seleção do Projeto Pixinguinha 2008.