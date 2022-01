Dólar atinge menor valor em sete meses

Um leilão de compra de dólares anunciado pelo Banco Central chegou a amortecer levemente a queda, mas não conseguiu contê-la. Esse é o primeiro leilão desse tipo desde 10 de setembro de 2008."A desvalorização do dólar está acontecendo de maneira muito rápida. Essa atitude do BC em voltar ao mercado para comprar (dólar) é porque ele está vendo que a liquidez está excessiva", avaliou Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora de Câmbio.A queda também refletiu ainda um movimento global de desvalorização. Boas notícias também vêm do setor trabalhista, cujos dados mostraram que em abril os cortes de empregos foram menores que o esperado.