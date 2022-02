Mega-Sena sorteia R$ 4 milhões neste sábado Aplicando o prêmio na poupança, o rendimentos mensal de R$ 28 mil.

A Mega-Sena sorteará, neste sábado(9),R$ 4 milhões para quem acertar as seis dezenas da faixa principal do concurso. O sorteio será realizado, às 20h, e as apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.



A Caixa Econômica Federal informou que caso o ganhador aplique o prêmio na poupança, receberá em rendimentos, por mês, cerca de R$ 28 mil.



Além da Mega-Sena, a Timemania também é destaque. O prêmio oferecido é de R$ 7,4 milhões. Por mês, o ganhador receberia cerca de R$ 53 mil, caso investisse na poupança.