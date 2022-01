Fluminense passa pelo Goiás e enfrenta o Corinthians

O Fluminense está nas quartas-de-final da Copa do Brasil. Em noite inspirada de Thiago Neves, o time empatou com o Goiás por 1 a 1 na noite desta quinta-feira (7), no Maracanã. Como tinha empatado em 2 a 2 no primeiro jogo em Goiânia, a classificação foi garantida pelo critério de gols fora de casa. Na próxima fase o tricolor terá pela frente o Corinthians, na quarta-feira, às 21h50, no Pacaembu.



O Fluminense dominou a partida desde o início. Comandado por Thiago Neves, que entrou em campo com a camisa 100 em comemoração ao centésimo jogo pelo clube, o time teve as principais chances. Depois de acertar a trave no finzinho do primeiro tempo, Thiago abriu o placar aos sete minutos.



O Goiás, apostando nas jogadas de contra-ataque, teve poucas chances efetivas de gol durante o jogo. O time só pressionou o Fluminense na reta final do segundo tempo, principalmente depois do empate. O goleirão Fernando Henrique brilhou fazendo duas grandes defesas com os pés.



O jogo



O Fluzão começou melhor no jogo e teve a primeira chance de gol aos 18 minutos. Depois de lançamento na área, Luiz Alberto dividiu de cabeça e Fred aproveitou a sobra, mas a zaga do Goiás cortou para escanteio e a bola passou rente a trave.



Thiago Neves chamou a responsabilidade para si e foi o responsável pela criação das melhores jogadas e ainda apareceu bem nos lances de bola parada. Aos 24 minutos, o camisa 100 cobrou falta com perigo de fora da área e Harlei afastou o perigo.



O Goiás apostou no contra-ataque, mas ameaçou pouco Fernando Henrique. A grande oportunidade do primeiro tempo apareceu aos 35 minutos. Felipe recebeu na velocidade e tocou para Zé Carlos que vinha de trás, mas o goleirão tricolor salvou com o pé.



Marquinho, que ajudou muito na marcação, também apareceu bem no ataque e cruzou na medida para Edcarlos. O zagueiro cabeceou com perigo à direita do gol de Harlei.



Thiago Neves, teve a maior chance do primeiro tempo aos 46 minutos. O meia recebeu de Fred pelo lado direito e bateu colocado da entrada da área, acertando a trave.



Mas a festa do jogador não demorou a acontecer e logo aos sete minutos da segunda etapa, ele mandou para o fundo da rede. Tartá deu um belo passe de calcanhar para Marquinho, que desceu pela esquerda e cruzou para Thiago Neves abrir o placar: 1 a 0. Na comemoração, ele mostrou o número 100, estampado na camisa comemorativa.



O Goiás, precisando de dois gols, não se abateu e partiu para o ataque. Iarley recebeu na área, chutou cruzado e Fernando Henrique salvou mais uma vez com os pés.



O técnico Carlos Alberto Parreira decidiu fechar o time e colocou Fabinho no lugar de Tartá. Mas o Fluzão não recuou e teve uma grande oportunidade aos 24 minutos. Thiago Neves recebeu cruzamento pela esquerda e rolou para Fred que vinha de trás. O artilheiro bateu colocado, Harlei espalmou e a zaga do Goiás afastou o perigo.

Parreira mexeu novamente no time aos 25 minutos. Leandro Bomfim entrou no lugar de Maurício, mas a mudança não evitou o empate. Ramalho desceu pela intermediária e tocou para Jael. Ele se antecipou a zaga tricolor e bateu rasteiro: 1 a 1.



O Goiás começou a gostar do jogo e partiu com tudo para o ataque, mas o Fluzão aproveitou o contra-ataque, aos 40 minutos. Thiago Neves se livrou da marcação, invadiu a área e soltou uma bomba. Harlei não segurou, mas a zaga afastou o perigo.



Aos 43 minutos, Gomes foi expulso por dar um tapa no rosto de Fred. Com um a mais, o Fluzão teve mais tranqüilidade para administrar a posse de bola e garantir a classificação às quartas-de-final da Copa do Brasil.



Fluminense: Fernando Henrique, Mariano, Edcarlos, Luiz Alberto e João Paulo; Wellington Monteiro, Maurício (Leandro Bomfim), Marquinho e Tartá (Fabinho); Thiago Neves e Fred.



Goiás: Harlei, Ernando (Valmir Lucas), Gomes e Leandro Euzébio; Fábio Bahia, Everton Hora (Jael), Júlio César, Ramalho e Zé Carlos; Iarley e Felipe.



Cartões: Ramalho (A), Leandro Euzébio (A), Gomes (A e V), Luiz Alberto (A) e Jael (A).



Público Pagante: 13.893

Público Presente: 15.351