Chuvas continuam no fim de semana De acordo com a previsão da Emparn, o céu permanecerá nublado em todo o Estado.

O céu permanece parcialmente nublado, com ocorrência de chuvas em todo o Rio Grande do Norte durante este fim de semana, principalmente nos períodos da tarde e da noite.



Em Natal, as temperaturas máxima e mínima são respectivamente de 29ºC e 24ºC.



Na região do Vale do Açu, onde as chuvas têm causado transtornos à população, continua a chover. Na cidade de Assu, a máxima é de 34.4˚C e a mínima de 24.2˚C.