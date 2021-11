Flamengo, no sofrimento, é o campeão carioca 2009

Flamengo conquista pentacampeonato em partida dramática.

No tempo normal, deu empate - 2 a 2. O Flamengo fez seus gols no primeiro tempo, com Kleberson; o Botafogo empatou no segundo tempo, com Juninho e Túlio Souza. Como no primeiro jogo da decisão também houve empate (igualmente por 2 a 2), o pênalti foi a saída.Nos pênaltis, deu Flamengo, 4 a 2 - Kleberson, Juan, Airton e Leo Moura converteram para o Flamengo; Leo Silva e Gabriel converteram para o Botafogo (as cobranças de Juninho e Leandro Guerreiro foram defendidas pelo goleiro Bruno).Com isto, o Fla é tricampeão carioca 2007-2008-2009 - aliás o quinto tricampeonato em sua história - e detém agora 31 títulos estaduais.