América traz zagueiro e dirigente promete "jogador famoso" Daniel Melo vem do Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, e se apresenta nesta quinta-feira (19). Diretor de futebol garantiu novidades para a sexta-feira (20).

O diretor de futebol do América, Marcus Meira Pires, o "Peninha", confirmou a contratação do zagueiro Daniel Melo, 28. O jogador já está em Natal e se apresenta na tarde desta quinta-feira (19) para se submeter a exames com o médico Maeterlinck Rego. Daniel Melo estava jogando no Duque de Caxias, do Rio de Janeiro.



Questionado se mais jogadores devem ser anunciados pelo América, o dirigente avisou que "amanhã um jogador famoso será apresentado". Com relação ao novo reforço, "Peninha" preferiu não adiantar de quem se trata.