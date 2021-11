Entrega de declarações do IR pela internet supera estimativas da Receita Até agora, o total de declarações entregues à Receita é 3,3% maior que os 24,2 milhões de formulários enviados no ano passado.

A cinco horas do fim do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, o número de contribuintes que enviaram o formulário superou a estimativa da Receita Federal para este ano. Até as 19h de hoje (30), 25.010.361 pessoas entregaram a declaração.



A Receita previa que 25 milhões de contribuintes entregassem a declaração pela internet. Quem deixar de enviar os formulários até a meia-noite pagará multa que varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido.



Até agora, o total de declarações entregues à Receita é 3,3% maior que os 24,2 milhões de formulários enviados no ano passado.



O balanço final da entrega das declarações só será divulgado na segunda-feira (4). O supervisor nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir, informará o número de contribuintes que acertaram as contas com o Fisco em 2009, tanto pela internet como em disquete e em formulários de papel. Adir também divulgará o calendário de pagamento das restituições.