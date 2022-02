Advogados de Fafá Rosado confiam na absolvição da prefeita

Gabriela Duarte Advogado de Fafá Rosado acredita em absolvição da prefeita de Mossoró.

De acordo com Paulo de Tarso a defesa está tranquila: “a defesa já está nos autos porque vai daqui pra lá. A nossa intervenção só pode ocorrer no dia da sessão de julgamento, será defesa oral. Acredito que não há mais interferência no processo”, afirmou.Questionado sobre em quanto tempo o caso deve ser julgado, Paulo lembra que há “um complicador”, é que o relator da matéria será o juiz Joaquim Barbosa que está de licença médica. “Além disso, tem a sobrecarga de trabalho lá no TSE, Né? Assim não podemos ter nenhuma previsão”, ressalta.Otimista também está o advogado Felipe Cortez. Ele lembra o resultado da votação no julgamento do Tribunal Regional Eleitoral, “por seis votos contra um”.O advogado de Larissa Rosado, segunda ela, acredita que em três meses o caso terá uma solução.No final da semana passada o Ministério Público recomendou a cassação da prefeita de Mossoró por uso indevido da máquina, nas eleições municipais 2008. Em 23 de julho do ano passado, Fafá e sua vice participaram da inauguração do Centro Móvel de Treinamento, construído numa parceria com o Cefet e a Petrobras. Neste período os candidatos estavam vedados pela Justiça eleitoral de participarem de inaugurações de obras.