Preço da cesta básica cai em maio Variação foi de 0,84% na primeira semana de maio nos estabelecimentos comerciais de Natal.

A compra da cesta básica nos supermercados de Natal sofreu uma pequena queda na primeira semana de maio de 0,84% em relação a última pesquisa, feita uma semana antes. As últimas quatro semanas apresentaram uma variação acumulada negativa de 0,13%.



O custo médio da cesta básica para consumo mensal de uma família de seis pessoas – quatro adultos e duas crianças, que era de R$ 334,82 no final de abril, caiu para R$ 332,00.



O índice negativo da semana foi devido, principalmente, à retração média de 1,17% observada nos produtos industrializados e semi-elaborados, e de -0,26% dos hortifrútis. Já os produtos de higiene e limpeza registraram variação positiva (+2,80%).



Dentre os vinte produtos que sofreram redução nesta primeira semana de maio, destaque para a macaxeira (-12,2%), tomate (-11,6%), farinha de mandioca (-9,0%), jerimum leite (-7,8%), repolho branco (-5,1%), queijo de coalho (-5,1%) e laranja pera (-5,0%).



Por outro lado, a pesquisa do PROCON MUNICIPAL detectou aumento, dentre outros, no feijão carioquinha tipo 1 (+20,4%), água sanitária (+10,9%), cebola pera (+16,2%), banana pacovã (+8,5%), chuchu (+7,4%), sabonete comum (+6,6%) e macarrão com sêmola (+6,3%).



A pesquisa é realizada semanalmente pelo PROCON MUNICIPAL – Coordenadoria Municipal de Política e Defesa do Consumidor – junto a seis (06) supermercados e seis (06) hipermercados da capital, incluindo quarenta (40) itens básicos de alimentação e limpeza, dos quais vinte (20) subiram e vinte (20) sofreram redução.