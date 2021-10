Adolescentes acusados de atirar contra polícia são presos em Igapó De acordo com a polícia, adolescentes de 14 e 17 anos são responsáveis por vários assaltos e por tráfico de drogas.

Dois adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, foram apreendidos no início da tarde desta terça-feira (28), na comunidade Beira Rio, em Igapó, na zona Norte de Natal. De acordo com a polícia, a dupla é responsável por vários assaltos e por tráfico de drogas naquela área.



Os dois adolescentes foram abordados identificados e abordados por policiais da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). Com eles, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12, determinada quantidade de maconha e uma balança de precisão, usada para pesar a droga.



Depois da apreensão, os policiais levantaram a suspeita da dupla ser a mesma que no fim de semana efetuou um assalto e atirou contra a polícia na ponte de Igapó. Segundo informações preliminares, a arma utilizada na ocasião é a mesma apreendida com os adolescentes.



A polícia informou que o assalto havia sido realizado a um caminhão que se envolveu em um acidente e estava parado na via. No momento do roubo, policiais de trânsito se aproximaram para tentar impedir e foram surpreendidos pelos disparos.



Os dois adolescentes foram encaminhados na tarde desta terça-feira à Delegacia Especializada em Atendimento ao Menor Infrator (DEA), na Cidade da Esperança.