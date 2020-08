Polícia Civil prende arrombador em Cidade Alta

Cedida

Rogério Cirilo de Souza foi preso em flagrante quando tentava arrombar uma casa pela sexta vez no bairro de Cidade Alta. Ele também atua no bairro Barro Vermelho. Segundo a polícia, "Estupor" roubava mercadorias das residências para vender no Passo da Pátria e, assim, se abastecer de drogas para consumo.A Polícia passou a investigar de perto quais as áreas de atuação do acusado e encontrou um homem que tinha imagens e fotos do acusado entrando na casa e roubando, além de informar que era comum encontrar Rogério Cirilo no bairro por volta das 7h da manhã tentando vender as mercadorias roubadas.