Secretaria de Saúde convoca donos de imóveis abandonados Objetivo é acabar com os focos de dengue nessas casas, que somam mais de 10 mil.

O projeto de combate à dengue em Natal começa essa semana uma nova etapa: a de convocação de proprietários de casas abandonadas para facilitar o trabalho dos agentes de endemias.



A equipe de saúde responsável pelo projeto acredita que a medida vai diminuir a quantidade de focos de mosquitos da dengue na cidade.



“O número de casas fechadas por si só, é responsável pela manutenção da doença em Natal, com concentração acima de 10 mil imóveis fechados”, destaca Luís Alberto, coordenador do projeto de combate à dengue no município.



Essa semana a Secretaria Municipal de Saúde estará recebendo até sexta-feira (17) os proprietários de 20 imóveis identificados como possíveis lugares com foco de dengue.



Os proprietários devem procura a Secretaria Municipal de Saúde no 4º andar, sala 12, na Rua João Pessoa, 634, Cidade Alta.



A SMS lembra que nos casos de omissão dos proprietários, o imóvel será aberto pela equipe composta por um agente de Endemia da área, um técnico da Vigilância Sanitária, dois garis da Urbana e um chaveiro contratado. As atividades serão iniciadas a partir de 20 de abril.



Abaixo a lista das construções identificadas:

1- Rua Santo Antônio, S/N, CIDADE ALTA

2- Rua Eduardo Medeiros, 1212, B. VERMELHO

3- Rua Nilo Bezerra Ramalho, S/S, TIROL

4- Rua Gal. Oliveira Galvão, 1057, TIROL

5- Rua Alberto Maranhão, S/N, TIROL

6- Rua Mipibu, S/N, PETROPOLIS

7- Rua Potengi, 539, PETROPOLIS

8- Rua Mosoró, 585, PETROPOLIS

9- Rua Maria José Zira, S/N, POTENGI

10- Rua coco de roda, 2978, LAGOA AZUL

11- Rua Dr. Joao Medeiros Filho, 144, REDINHA

12- Rua Marques de Abrantes, 160, PAJUÇARA

13- Rua Josefa Botelho, 3, DIX SEPT ROSADO

14- Rua Pastor Eustaquio Lucena, S/N, NAZARÉ

15- Rua Jandira, S/N, B. NORDESTE

16- Rua amambai, 355, NEOPOLIS

17- Rua Cel Luciano Saldanha, 2920, CAPIM MACIO

18- Av. Nascimento de Castro, 1541, LAGOA NOVA

19- Rua Monsenhor Augusto, 14, LAGOA NOVA

20- Rua Almeda das Mansões, 1182, CANDELARIA

21- Rua Joao Ferreira de Melo, 2771, CAPIM MACIO

22- Rua Bernardo da Mota, 3377, CANDELARIA

23- Rua Raimundo Galvão, S/N, LAGOA NOVA