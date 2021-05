Temporão defende meia hora de exercícios físicos por dia Ministro da Saúde acredita que esse é o caminho para uma vida saudável.

A prática de atividades físicas regulares é a melhor maneira de evitar doenças e aumentar a qualidade de vida. Meia hora de exercícios físicos por dia e uma alimentação saudável podem reduzir os riscos de doenças crônicas como o diabetes, a hipertensão e o câncer.



O alerta é do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Ao apresentar hoje (5) o Plano Nacional de Atividade Física, no Rio de Janeiro, ele lembrou que é pequena a parcela da população (16,4%) que faz exercícios regularmente.



“O recado é realizar pelo menos 30 minutos. Ninguém vai virar atleta. Mas uma caminhada é importante. Vai na padaria, não vai de carro, pega a bicicleta. Para subir dois andares, para que pegar o elevador? Suba de escada. Fazer sexo também faz bem, gasta calorias... Dançar, correr brincar... A idéia é essa”.



De acordo com o ministro, “existe uma relação muito íntima” entre estilo de vida e doenças crônicas, o principal problema de saúde do país.



Durante o evento, o secretário municipal de Saúde do Rio, o cardiologista Hans Dohmann, também reforçou a recomendação. Disse que meia hora de exercícios “tem mais efeitos que os remédios” na prevenção de enfartes e derrames.



Elaborado em parceria com o Ministério do Esporte, o Plano de Atividade Física, apresentado hoje, tem o objetivo de ampliar de 450 para 1000 o número de municípios que desenvolvem projetos na área, além de incentivar a construção e reestruturação de espaços públicos voltados às atividades, como ciclovias, praças e parques.



“Podemos promover caminhadas em unidades de conservação, parques e reservas, inclusive junto com as escolas, de forma que as crianças conheçam o meio ambiente e saíam da frente da televisão”, sugeriu o ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, que também esteve no evento.



O Ministério da Saúde já destina para os municípios credenciados cerca de R$ 25 milhões por ano para projetos de saúde envolvendo atividades físicas. De acordo com Temporão, com novas adesões, os investimentos devem ser de R$ 60 milhões por ano até 2011.