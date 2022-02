Americano professor de inglês em Natal está desaparecido

Divulgação Andrew desapareceu na manhã desta segunda-feira (11), na rua Apodi.

Andrew, de 55 anos, sumiu quando estava em seu carro, um Kia Karen, com cartazes da escola afixados aos vidros do veículo. De acordo com o cunhado dele, José Cabral, o americano saiu sem portar dinheiro e cartões de crédito.“O único cartão que ele estava quando desapareceu nós já consultamos a operadora e não houve nenhuma movimentação. Já o celular dele também não atende”, explicou o cunhado.A família informou ainda que Andrew não tem perfil de pessoa que desaparecia sem avisar, o que levantou preocupação. Nesta segunda-feira mesmo, a polícia foi acionada sobre o desaparecimento do americano.Os familiares procuraram o titular da Delegacia de Capturas, delegado Maurílio Pinto de Medeiros, e informaram que Andrew estava sumido. Em contato com o, o delegado destacou que as investigações já começaram.“Em alguns casos, a polícia aguarda 48h do desaparecimento para iniciar as diligências. No entanto, nós registramos a ocorrência e estamos na rua trabalhando no caso”, destacou Maurílio Pinto.O titular da Decap frisou que a possibilidade de seqüestro é pequena. “Se isso tivesse ocorrido, os criminosos já teriam entrado em contato com a família”, disse. Andrew Mc. Kinney tem aproximadamente 2 metros de altura e usa barba.