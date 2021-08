Secretários se reunirão para discutir Plano Plurianual dos municípios Carlos Lacerda Veiga, do Ministério do Planejamento, é um dos convidados. Encontro será sexta-feira (24) no Hotel Praia Mar.

Os secretários de administração do Rio Grande do Norte se reunirão na sexta-feira (24), no hotel Praia Mar, para discutir o Plano Plurianual (PPA) dos municípios.



O I Fórum dos Secretários Municipais 2009 terá também a presença de Carlos E. Lacerda Veiga, do Ministério do Planejamento, Leonel Leal e Américo Maia, da Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan), e gestores municipais de todo o Rio Grande do Norte.



O secretário estadual da Administração, Paulo César Medeiros, afirma que o Fórum deve otimizar ações administrativas. “Esse é um espaço para os secretários trocarem experiências, bem como tirarem qualquer dúvida em relação aos PPA´s dos seus municípios. O nosso intuito é tornar a gestão mais participativa, resultando em melhorias nos serviços prestados a população”.



Durante a programação, os participantes assistirão as palestras: ‘A importância dos municípios’ e ‘Gestão do PPA – A influência do RN’, ministradas respectivamente por Leonel Lael e Américo Maia. À tarde, o especialista em PPA, do MP, Carlos E. Lacerda Veiga, realizará uma oficina sobre as etapas de um Plano Plurianual.