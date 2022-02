PRF registra duas mortes no fim de semana Mortes foram registradas em Apodi e em Caiçara do Rio dos Ventos. Cinco pessoas foram presas por crimes de trânsito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou duas mortes nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte neste fim de semana (8 a 10). Ao todo foram 31 acidentes registrados, que deixaram outras 18 pessoas feridas.



O primeiro registro de morte se deu às 16h da na sexta-feira (8), em Apodi. O motociclista Francisco Acaci de Andrade, de 54 anos, faleceu após tombar a moto que pilotava no Km 93,8 da BR 405. A causa do acidente ainda não foi definida.



A segunda morte foi registrada neste domingo, em Caiçara do Rio dos Ventos. Por volta das 10h30, no Km 222,3 da BR 304, um caminhão e um Ford Fusion colidiram frontalmente.



O condutor do Fusion, Márcio Daher de Souza, de 29 anos, morreu na hora. O caminhoneiro Lúcio Kleber da Costa ficou ileso. O acidente foi provocada, segundo a PRF, por causa da invasão de faixa por parte do condutor do caminhão.



Prisões

A Polícia Rodoviária Federal realizou nesse final de semana 81 testes de bafômetro, resultando na autuação de sete condutores, dos quais três foram conduzidos à delegacias de Polícia Civil, em Natal.



Além das três prisões por embriaguez, mais duas pessoas foram detidas por entregar direção de veículo a pessoa não habilitada e por conduzir veículo sem possuir habilitação, respectivamente.



Apreensão de medicamentos

Em Santa Cruz, no Km 109 da 226, às 5h50 do dia 8, foram apreendidas 1.595 caixas de medicamentos diversos, sem a devida comprovação fiscal. A mercadoria era transportada por Jonas Ferreira da Silva, 37 anos, no veículo VW Saveiro de placa MZG 2567/RN. Ocorrência encaminhada ao Fisco Estadual, em Santa Cruz.