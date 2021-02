ABC consegue vitória fora de casa e continua líder Jogando no Nogueirão, o alvinegro passou pelo Baraúnas, time que estava invicto há 18 jogos.

Com um placar de 1 a 0, o ABC passou pelo Baraúnas em um jogo movimentado na noite desta quarta-feira (25). Jogando fora de casa,o alvinegro viajou para Mossoró com uma difícil missão: conseguir uma destronar o Baru, time que estava invicto há 18 jogos e que também vinha embalado após a virada sobre o ASSU, no último domingo (22),quando ganhou por 3 a 2.



Apesar do resultado magro, o jogo foi repleto de lances de tirar o torcedores da cadeira. Mas isso só aconteceu a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. Quando Erandyr, Simão, Gabriel, Sandro e Paulinho Macaíba complicaram a defesa do Baraúnas e começaram a rascunhar o resultado final.



Como finalização, aos 28 minutos, Simão fez o único gol da partida. Em uma jogada de Gabriel pelo meio, o garoto que veio das bases chutou para a defesa do goleiro Isaías,mas na sequência,a bola sobrou livre para o complemento do camisa oito.



A primeira substituição do ABC aconteceu aos 41 minutos da primeira etapa. Paulinho Macaíba, que ficou caído no gramado, foi substituído por Waldir Papel, jogador que fez a segunda partida com a camisa do alvinegro desde que voltou ao clube.



Em uma boa jogada, Papel tocou com Gabriel que encheu a trave do time da casa. Em uma outra oportunidade, foi a vez de Gabriel tocar com Waldir, que carimbou o travessão com um forte chute.



Pelo lado do Baraúnas, as jogadas fluíam através dos pés de Índio, Ricardo Lima, Leleu e Maurício Pantera. Em uma oportunidade de empate, Ricardo Lima toca com Eli Tadeu. Leleu entra na área, cai e o árbitro marca falta de ataque do jogador. Os jogadores do Baraúnas reclamaram pênalti,mas o jogo seguiu.



O jogo foi marcado por sete cartões amarelos. Para o time da casa, Índio, Moisés e Magno foram notificados, enquanto, no ABC, Beto, Rogério, Simão e Waldir Papel foram punidos com o cartão.



O próximo desafio do Baráunas é contra o Santa Cruz, no Iberezão, no sábado (28) às 20h. Já o ABC entra em campo novamente contra o ASSU, no Frasqueirão, também no sábado,às 20h30.