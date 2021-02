Rumos Itaú Cultural chega a Natal

Divulgação Vanilton Lakka, criador-intérprete e pesquisador em dança contemporânea, é o palestrante da quarta-feira.

Em Natal, a gerente do Núcleo de Artes Cênicas do Itaú Cultural e coordenadora do edital Rumos Dança, Sonia Sobral, conversará nesta terça-feira, às 19h, no Departamento de Artes da Universidade Federal do RN, com o público sobre os editais Rumos 2009 e fará a apresentação dos convidados palestrantes: Daniel Cardoso (doutor em comunicação e semiótica) e Vanilton Lakka (criador-intérprete e pesquisador em dança contemporânea).24 (terça-feira), 19h - Palestra Processos de Criação com Daniel Cardoso25 (quarta-feira), 19h - Palestra Processos de Criação com Vanilton LakkaLocal: Campus Universitário da UFRN / Departamento de Artes - av. Senador Salgado Filho, 3000 - Lagoa NovaSaiba tudo sobre os editais Rumos 2009 - prazos, prêmios e como enviar projetos - no site: http://www.itaucultural.org.br/