Brasil "seguramente" terá caso de gripe suína, afirma MS

Luís Oliveira/MS Os esforços são para impedir o contágio dentro do Brasil, diz Hage.

“Seguramente nós vamos detectar casos de pessoas vindas de outras áreas. O trabalho da vigilância brasileira é para impedir o contágio entre pessoas dentro do país para conter o avanço da doença”, explicou em entrevista no Ministério da Saúde.A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) já enviou ao Brasil os insumos necessários para realizar os testes confirmatórios da gripe suína. Conforme explicou Hage, os chamados primes são espelhos do DNA do vírus que vão permitir a comparação com o material coletado dos pacientes com casos suspeitos no país.O diagnóstico sai em 48 horas. Os kits serão distribuídos a três centros de pesquisa brasileiros: Instituto Adolfo Lutz (São Paulo), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz, no Rio de Janeiro) e Instituto Evandro Chagas (Belém).