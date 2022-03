Caso Maisla: pedaços de corpo só serão identificados por DNA Parte de tórax de criança tem 31 facadas. Exame de DNA já foi solicitado pela polícia.

A parte de tórax e de uma perna de criança que foram encontrados nesta quarta-feira (13) em um terreno baldio de Igapó, na zona Norte de Natal, só poderão ser identificados através de exame de DNA.



A Polícia Civil já solicitou ao Instituto Técnico e Científico de Polícia (Itep) que examine as partes de corpo e compare os dados com os da estudante Maisla Mariana dos Santos, de 11 anos, que está desaparecida desde o meio-dia de terça-feira (12).



Como Maisla é a única criança desaparecida na região nos últimos dias, a principal suspeita é que os pedaços de corpo sejam dela.



“Mas isso só será confirmado através do DNA. DE qualquer forma, é um caso de homicídio comprovado. Temos que encontrar a pessoa que matou a criança e a esquartejou”, falou a delegada Margareth Gondim, diretoria de Polícia da Grande Natal (Dpgran).



Ainda não há previsão de quando o Itep vai fazer o exame de DNA no tórax e perna encontrados.