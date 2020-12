"Não é o treinador que queremos", afirma Peninha quanto a Scarpino

David Freire

Como argumento para sustentar sua declaração, o dirigente alvirrubro se baseia na campanha do treinador no comando do América durante a série B. “Quando ele esteve aqui, a equipe ficou praticamente todos os jogos na zona do rebaixamento”, afirmou. “Ele não é o treinador que queremos”, completou o diretor de futebol.Contudo, “Peninha” disse que “se ele (Scarpino) vier, será bem vindo”. O América está em busca de um novo técnico desde a goleada sofrida diante do Potyguar de Currais Novos por 4 a 1, no Machadão, quando Tita foi demitido da equipe. Desde então, alguns nomes já foram ventilados como possíveis candidatos ao cargo. Dentre eles, Givanildo Oliveira, Wagner Benazzi, Ruy Scarpino, Roberval Davino e Lula Pereira.Vale lembrar que Tita foi o segundo técnico do América apenas no Estadual. Antes dele, Marcelo Vilar também passou pelo clube. O dirigente alvirrubro fez questão de ressaltar que Vereador é o técnico do América neste momento. Indagado acerca dos últimos resultados do clube, ele desabafou: “O América está numa fase em que nada dá certo”. “Mas uma hora isso muda”, concluiu.