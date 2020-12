Diretor da Januário garante contratação de quatro neonatologistas Kleber Morais, diretor da Maternidade Januário Cicco, afirmou que até o fim de março quatro neonatologistas serão contratados.

O diretor da Maternidade Januário Cicco, Kleber Morais, garantiu em entrevista ao portal Nominuto.com que até o fim de março a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) estará contratando via Fundação de Pesquisa e Científica (Funpec) quatro neonatologistas para completar a escala de plantão da maternidade.



Segundo ele, no mês de fevereiro três pediatras foram contratados. “Nós acatamos a decisão do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte, cuja determinação é não fazer cirurgias de cesária nem parto normal quando não houver pediatra nas salas de parto".



Kleber Morais informou que os sete profissionais que atuaram até o fim do mês na maternidade é o número suficiente para atender o mínimo necessário para honrar a contratualização com o Sistema Único de Saúde (SUS).



Os médicos pediatras que estiverem interessados em entrar em um processo seletivo para integrar a escala de plantão da maternidade é só procurar a direção ou o setor de recursos humanos, avisa Kleber Morais.