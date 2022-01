Eduardo Campos recua e diz que Wilma conduzirá PSB do RN em 2010

Elpídio Júnior

“Cheguei pontualmente ao encontro, porque tenho esse costume. Aí o pessoal veio me perguntar sobre a candidatura de Iberê e disse que era um bom nome e que seria importante para o partido. Mas não sou eu quem digo que é candidato, nem que conduzo a sucessão aqui. Como eu que conduzirei a sucessão em Pernambuco, a governadora Wilma que conduzirá aqui no Rio Grande do Norte”, disse Campos.Apesar de manter os elogios feitos ao vice-governador, Eduardo Campos preferiu não tratar mais sobre uma possível intervenção no sentido de apoiar a candidatura própria do PSB ao Governo do Rio Grande do Norte em 2010. “Como membro do partido, é natural que eu queira que ele se mantenha no poder. Mas, como já disse, não sou eu quem trato sobre isso aqui no Rio Grande do Norte”, finalizou.