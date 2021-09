Oito presos fogem da 9ª DP Eles serraram grades de duas celas e fugiram escalando o muro da delegacia.

Mais uma fuga foi registrada em uma das delegacias de Natal. Desta vez, oito presos escaparam pulando o muro do 9º Distrito Policial, em Panatis, zona Norte da capital. Segundo informações da polícia, dos oito que escaparam, apenas um foi recapturado, Alexsandro Batista da Costa.



De acordo com o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), os presos serraram as grades das celas 1 e 2 e fugiram escalando o muro dos fundos da unidade policial, no início da tarde desta quinta-feira (23).



Eles teriam escapado tranquilamente, caminhando pelas ruas. Logo em seguida, os populares informaram a polícia da fuga. Os policiais saíram em diligência e conseguiram encontrar Alexsandro Batista.