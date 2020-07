Patu: transporte de eleitores serão fiscalizados pelas coligações

Os 40 veículos que transportarão os eleitores da zona rural de Patu até os três locais de votação da cidade serão fiscalizados pelas coligações “União e Trabalho” e “Justiça e Paz”, que disputam a prefeitura hoje (1º) no município. A polícia também ficará em campo acompanhando a movimentação dos veículos.São carros da prefeitura, do campus avançado da UERN, de transporte escolar, entre outros, divididos igualitariamente entre as duas coligações e cadastrados pela Justiça Eleitoral para funcionarem em 15 rotas pré-estabelecidas. O veículo e a rota são fixados nos parabrisas dos carros para que possam ser identificados com facilidade.As chapas também tiveram o direito de escolher os motoristas, mas eles devem permitir a entrada de todos os passageiros, independente da inclinação partidária. Até o momento, 34 dos 40 veículos cadastrados já estão em campo.