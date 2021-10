Caern é multada por despejo de água de esgoto em via pública

Uma operação de fiscalização a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) autuou a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) por despejar águas da rede esgoto em via pública. A água era levada para rede de drenagem indo direto para a Lagoa de São Conrado, no bairro de Dix-sept Rosado.Seguindo a determinação da equipe de fiscalização da secretaria que foi ao local na última sexta-feira (24), a Caern desobstruiu o sistema de esgoto do local e o problema foi temporariamente solucionado. No entanto, a Companhia terá que resolver a situação promovendo o tamponamento da tubulação, além de adotar outros métodos para a manutenção do trecho. A multa aplicada pela irregularidade foi de 15 UFRs, valor equivalente a R$ 704,55.Há mais de 10 dias, moradores próximos à lagoa vinham enfrentando o problema que foi causado por uma ruptura no sistema de coleta de esgoto. A abertura na rede pode ter sido iniciada pela quantidade de chuvas ocorridas nos últimos dias, outra hipótese, é a sobrecarga causada por ligações clandestinas na rede de esgotos.Como conseqüência, os moradores da área estavam convivendo com águas servidas e o mau cheiro, ambos provocados pela obra de manutenção feita pela Caern. As obras tinham objetivo de resolver a situação, no entanto ela foi agravada pelo estouro e despejo de águas num trecho da Avenida 6, e em alguns pontos da rua Jardim Brasília.Uma moradora da área afetada pelo problema afirma que precisou construir um muro na porta de entrada de sua casa para impedir a entrada de água. “A única maneira que encontramos para solucionar esse problema foi construir essa mureta para impedir a entrada de água na minha casa”, explica.Para o gerente da regional sul da Caern, Lamarque Oliveira, o sistema de coletiva seletiva é antigo e precisa ser detectada a origem do problema para tentar resolvê-lo. “Para isso, é necessário uma parceria entre os órgãos competentes a fim de se encontrar a solução imediata”, conclui.