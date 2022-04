PF flagra romeno com 2,13 quilos de cocaína no aeroporto Augusto Severo

Fotos: Divulgação/PF

Às 22h deste domingo (17), agentes da Delegacia de Imigração (Delemig) procediam a fiscalização na área de embarque internacional quando passaram a entrevistar um barman de 18 anos, romeno, que apresentou documentação legal, porém mostrava-se bastante inquieto.Durante a conversa, já que não levava pertences de mão, os policiais pediram que ele exibisse o conteúdo da sua bagagem e, para surpresa de todos, mesmo antes de ser aberta, a mala literalmente “vazava” cocaína, uma vez que o pó era facilmente visto pela parte de baixo, na costura externa do forro.Preso em flagrante, o romeno foi levado para a Superintendência da PF, onde a mala foi totalmente desmontada, sendo encontrado em um fundo falso 2,13 kg de cocaína pura acondicionados em sacos plásticos.Durante o seu depoimento, o barman declarou que foi contratado em Suceava/Romênia por um homem que custeou a sua viagem até São Paulo, onde ficou hospedado em um hotel do centro da cidade. Dias depois recebeu a mala de um desconhecido juntamente com a orientação para que seguisse viagem para Lisboa.Indagado sobre qual seria o destino final da droga, o acusado disse não saber, pois somente quando chegasse em Portugal iria receber novas instruções via celular. O romeno afirmou ainda que seria gratificado com 5 mil euros caso a droga tivesse chegado ao seu destino.Esta foi quarta apreensão de cocaína que a Polícia Federal fez no aeroporto Augusto Severo somente neste mês de maio. O total de substância entorpecente apreendida em 2009 naquele aeroporto já ultrapassa os 27 kg. Todos os nove presos eram estrangeiros.