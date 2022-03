Depois de anos de silêncio, arquivos do Dops vêm a público Documentos da extinta Delegacia de Ordem Política Social - a força policial militar durante os anos de ditadura - poderão ser consultados via internet.

A partir desta quarta-feira (13), documentos da extinta Delegacia de Ordem Política Social (Dops) - a força policial militar durante os anos de ditadura - poderão ser consultados via internet. Essa é uma iniciativa do Governo Federal, através do portal “Memórias Reveladas - Cento de referências das lutas políticas no Brasil”.



O lançamento do sítio será no palácio Itamarati, em Brasília. No Rio Grande do Norte, os documentos serão disponibilizados pelo arquivo público, cujo responsável é o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Administração e dos Recursos (Searh).



A Dops foi criada com a finalidade de manter sob controle as ações do cidadão em geral. A atividade comunista era um de seus alvos principais. Com o aumento da resistência à ditadura militar entre os anos de 1968 a 1974, a delegacia obteve maior autonomia e poder de ação.



Com a democratização do país, ela foi perdendo gradativamente a função, encerrando-se assim a história de um órgão policial que exerceu as mais diversas funções e atrocidades contra os direitos humanos.



Os arquivos do Dops são constituídos por séries documentais, cada qual com sua especificidade. Essas séries são compostas por ofícios internos, relatórios, pedidos de informações e radiogramas.



Existem também documentos de caráter individual (fotografias, livros); prontuários e fichas; dossiês sobre eleições sindicais, movimento grevista, instituições, partidos políticos, atividades pessoais, atividades clandestinas, propaganda eleitoral, invasão de terras, ação integralista brasileira e aliança nacional libertadora, atos públicos e jornais.



Até o momento, o acesso a estes documentos era somente com autorização escrita dos envolvidos, ou de seus familiares em caso de falecimento ou doença. A delegacia foi responsável pelo desaparecimento de muitos brasileiros e norte-riograndenses. Dentre eles, Luiz Ignácio Maranhão Filho.



Luiz Maranhão foi preso ilegalmente em 1974, quando exercia a função de tesoureiro do Partido Comunista Brasileiro (PCB), durante o período de repressão militar, e nunca mais apareceu.



Em 1994, a esposa dele, Odette Roselli Garcia Maranhão, foi indenizada, pela União Federal, por danos morais. Durante anos, Odette procurou o marido, recorrendo a diversas pessoas e entidades, nos meios sociais, políticos, religiosos e até militares.



Dentre as pessoas a quem pediu ajuda, esteve o presidente da República à época, general Ernesto Geisel, e o então bispo Dom Paulo Evaristo Arns. Mesmo assim, a certeza da morte do marido só aconteceria em 1992, após uma reportagem publicada pela revista Veja.