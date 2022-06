Policiais concluem curso sobre local de crime Curso é parte integrante do Projeto de Modernização do Processo de Investigação de Homicídios.

Trinta e cinco servidores da segurança pública concluíram nesta sexta-feira (22) o curso Local de Crime: Isolamento e Preservação. O curso é parte integrante do Projeto de Modernização do Processo de Investigação de Homicídios e foi ministrado pelo renomado professor Alberi Espíndula, perito criminal com atuação em diversas academias de polícia do Brasil.



O secretário da Segurança Pública e da Defesa Social, Agripino Oliveira Neto, explicou que este ano será investido cerca de R$ 1 milhão na qualificação profissional voltada a investigação de homicídios.



A aula final do curso com duração de 60 horas/aula aconteceu no Centro Administrativo, próximo ao campo de futebol.



O professor Alberi Espíndula montou uma cena de crime de homicídio para os alunos colocarem em prática os ensinamentos do curso. “Tudo se inicia no local do crime. Quando ele é bem preservado, se extraem informações valiosas ao inquérito policial”, disse.



Foram qualificados nessa primeira turma integrantes das polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal e Instituto Técnico Científico de Polícia.



O curso foi composto por sete módulos que abordaram entre outros temas as mudanças do Código de Processo Penal referentes às perícias e peritos, as perícias em locais de crime contra a vida, contra o patrimônio, as ocorrências de tráfego, além de oficinas.



O projeto de Modernização do Processo de Investigação de Homicídios surgiu da parceria entre a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).



As aulas serão promovidas através da Academia da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Segundo a diretora da Acadepol, delegada Andréia Matos, os próximos cursos serão de Análise Criminal (módulo I e II), Reprodução da Facial Humana (módulo I e II), Investigação Criminal e Violência, Preservação e Criminalidade.



“Vamos formar cem alunos em cada curso. A finalidade da capacitação é ter profissionais mais instruídos e aptos para trabalhar em cenas de crime, preservando os vestígios para que possam ser analisados e utilizados como prova em inquérito policial e processo criminal”, disse.



Incentivo



O secretário Agripino Oliveira Neto destaca que quase metade dos 9,5 mil policiais militares e bombeiros do Rio Grande do Norte participam do projeto Bolsa Formação do Ministério da Justiça.



Os profissionais inscritos no programa em pelo menos um curso reconhecido pelo MJ recebem um auxílio mensal de R$ 400,00. Em 2008, o Ministério da Justiça espera inscrever 180 mil servidores da segurança pública em todo País em cursos do programa Bolsa Formação.