Macuglia muda esquema do América para enfrentar o Guarani Técnico do alvirrubro saiu do 4-4-2 para o 3-5-2 no jogo de sábado pela segunda rodada da série B, em Campinas.

Sair do 4-4-2 para o 3-5-2. Essa foi a opção do técnico do América, Guilherme , Macuglia no treinamento desta quinta-feira (14) no Centro de Treinamento Abílio Medeiros, em Parnamirim.



A equipe que terminou o treinamento foi formada por Weverton, Plínio, Marcelo Ramos e Jackson; Thoni, Ricardo Oliveira, Everton Cesar, Guaru e Xavier; Sandro Hiroshi e Lúcio. Poupado, Souza sequer viaja a Campinas.



Guarani e América se enfrentam no sábado às 16h10, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.