Parlamentares retomam sessão para votar reforma administrativa Representantes da administração municipal estiveram por alguns minutos no plenário tirando dúvidas dos parlamentares sobre emendas.

Os vereadores solicitaram a suspensão por 20 minutos da sessão desta terça-feira (28) que vota em segunda discussão a reforma administrativa de Natal. Os parlamentares argumentaram que precisam de tempo para analisar algumas emendas individuais. Mas os trabalhos acabam de ser retomados na Casa com a leitura das emendas.



A suspensão da sessão durou cerca de meia hora. O procurador geral do município, Bruno Macedo e o secretário de Administração de Natal, Roberto Lima, conversaram com os vereadores e tiraram algumas dúvidas sobre as emendas durante a suspensão da sessão.



Cerca de 100 emendas estão previstas para serem votadas nesta segunda discussão que não tem hora para terminar.



*mais informações em instantes.