Dois homens são executados na estrada de Pitangui

Dois homens ainda não identificados foram executados na tarde desta segunda-feira (20), por volta das 15h, na estrada de Pitangui. De acordo com a polícia, não há pistas dos suspeitos tendo em vista que a área é pouco habitada.



Os moradores da região apenas ouviram os disparos e acionaram a polícia. De acordo com o agente da Polícia Civil Samuel, o Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) esteve no local e recolheu os dois corpos.



O policial disse que os disparos foram efetuados na cabeça das duas vítimas. Ainda de acordo com a agente, a estrada de Pitangui tem constantemente servido de local de desova. “Nós temos registrado muitas execuções na área”, revela.



Agora, o Itep aguarda que os corpos sejam reconhecidos por algum familiar na sede do órgão. De acordo com a polícia, os dois homens têm aproximadamente 30 anos.