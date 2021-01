Augusto Bonequeiro leva seu boneco Biba ao TAM

Divulgação Augusto e o boneco Fuleiragem juntos.

O artista faz teatro desde 1973 e é reconhecido internacionalmente. No Ceará, tem o programa de televisão Botando Boneco (TV Jangadeiro), apresentado por um de seus personagens, que contracena com a atriz e jornalista Hiramiza Serra.Augusto apresenta também um programa diário no rádio, onde se transforma no personagem "Seu Encrenca".Augusto Bonequeiro já se apresentou em diversos estados, inclusive fazendo parte da Trupe do Humor Cearense, que conta com outros artistas ligados ao humor e de nome nacionalmente reconhecido, como Lailtinho Brega, Skolástica e Espanta.