Dilma Rousseff se reúne hoje com bancada do PT no Congresso Na pauta, discussões sobre projetos do governo federal e, claro, a sucessão do presidente Lula em 2010.

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, encontra-se hoje (14) com deputados da bancada do PT na sede do partido, em Brasília, às 19h.



Oficialmente, os petistas discutirão a crise financeira, o andamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e outros projetos do governo, mas o assunto principal deverá ser mesmo a candidatura da ministra à presidência em 2010.



“Não será o mote do encontro, mas obviamente esse assunto também será abordado”, desconversou a deputada federal Fátima Bezerra (PT), acrescentando que a unanimidade do partido em torno do nome de Dilma Rousseff “é 100%”.



A mais de um ano das próximas eleições, o presidente Lula tem sido acusado pela oposição de se antecipar na disputa, e mostrar Dilma Rousseff em cada inauguração ou lançamento de programa que faz. Ela, por enquanto, diz que não fala em 2010 “nem amarrada”.



“A reunião é fora do horário de expediente, não há nada de errado nisso”, defendeu Fátima Bezerra. “É um encontro muito importante, e não será o primeiro”.