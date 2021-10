Prefeitura abre 179 vagas para educadores do Projovem

Segue a lista de cargos e vagas do processo seletivo:

Coordenador executivo da coordenação – 1 vaga

Coordenador pedagógico da coordenação local - 1

Diretor executivo de pólo - 1

Diretor pedagógico de pólo - 1

Apoio técnico administrativo de nível superior - 4

Apoio técnico administrativo de nível médio - 4

Educador (língua portuguesa) - 18

Educador (língua inglesa) - 18

Educador (matemática) – 18

Educador (ciências da natureza: física, química e biologia) - 18

Educador (ciências humanas: história, geografia, sociologia e antropologia) - 18

Educador de participação cidadã - 9

Educador de qualificação profissional em alimentação - 8

Educador de qualificação profissional em construção e reparos I - 6

Educador de qualificação profissional em educação - 6

Educador de qualificação profissional em telemática - 6

Educador de qualificação profissional em vestuário - 6

Merendeira - 36

A Secretaria Municipal de Educação (SME) vai abrir um processo de seleção pública simplificado para o preenchimento de 179 vagas no Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano). Os profissionais vão ser contratados temporariamente. Os salários variam entre R$ 600 (para o cargo de merendeira) e R$ 2.714,24 (coordenadores).A carga horária será de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no período de 5 a 7 de maio, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – antigo Cefet. O Edital, o formulário de inscrição e o boleto bancário para pagamento da taxa estarão disponíveis na internet, na página daA seleção será composta por três etapas: análise curricular; prova teórica de informática; e questionário.As vagas disponíveis serão preenchidas por ordem de classificação decrescente do candidato. Havendo empate, a vaga será preenchida pelo candidato que obtiver maior pontuação na análise curricular.O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, contados a partir da data da divulgação do resultado final no Diário Oficial do Município.